Adana'da genç otoparkta darbedilerek öldürüldü, 2 çocuk şüpheli hakkında müebbet hapis cezası talebi - Son Dakika
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Adana'da genç otoparkta darbedilerek öldürüldü, 2 çocuk şüpheli hakkında müebbet hapis cezası talebi

Adana\'da genç otoparkta darbedilerek öldürüldü, 2 çocuk şüpheli hakkında müebbet hapis cezası talebi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 26 yaşındaki gencin otoparkta darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 çocuk şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, 5 kişinin genç kızın ölümüne engel olmadığı suçlamasıyla sevgilisi olan genci darbettikleri ve bıçakladıkları belirtildi. Tutuklu 2 sanık, gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

18.05.2024 13:57
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 26 yaşındaki gencin otoparkta darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 çocuk şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, 26 Şubat'ta Selam Şenci'nin (26) öldürülmesiyle ilgili aynı gün tutuklanan D.K. (16) ve U.H.Ü. (17) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, yaşı 18'den büyük şüpheliler D.A, D.S. ve Y.Ö. hakkında ayrıca soruşturma yürütüldüğü belirtildi. D.K. ve U.H.Ü. ile diğer 3 kişinin, 26 Şubat'ta babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in (19) arkadaşı oldukları belirtildi.

İddianamede, 5 kişinin Dilan Özdemir'in ölümüne engel olmadığı suçlamasıyla genç kızın sevgilisi Selam Şenci'yi alışveriş merkezinin otoparkına çağırdıkları, önce darbettikleri, daha sonra D.K. ve U.H.Ü'nün maktulü bıçakladıkları anlatıldı.

Selam Şenci'nin bıçaklandıktan sonra yoğun kanaması olmasına rağmen sanıkların darp eylemini sürdürdükleri belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıkların kasten öldürme suçunu tamamlamaya çalıştıkları, olay yerinde yoğun kanaması olan maktulü sağlık ekiplerine haber vermeksizin olay yerinde bırakarak kaçtıkları, yaşı büyük şüpheliler D.A, Y.Ö. ve D.S'nin suça sürüklenen çocuklar D.K. ve U.H.Ü. ile maktulü öldürme kastıyla eylemlerine başladıkları ve eylemlerini tamamladıkları, adli rapora göre maktulün kesici alet yaralanması nedeniyle ölümünün gerçekleştiği, yoğun biçimde maktul Selam Şenci'yi darbeden şüphelilerin maktulü öldürme kastıyla hareket ettikleri, bu yönüyle suça sürüklenen çocuklar D.K. ve U.H.Ü'nün eylemlerinin delillerle sabit olduğu anlaşılmakla, üzerlerine atılı 'kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep olunur."

Tutuklu 2 sanık, gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

"Öldürdüğümüz kişinin mezarına 2 haftada bir ziyarete gideceğim"

Öte yandan, sanık D.K. cezaevinden mahkemeye hitaben mektup yazdı.

Mektubunda, pişman olduğunu belirten D.K. "Tahliye edilmem durumunda öldürdüğümüz kişinin mezarına 2 haftada bir ziyarete gideceğim. Cezaevinden çıkmama rağmen canım uyuşturucu kullanmak isterse tedavi göreceğim. Psikiyatri tedavisi göreceğim. Bir şeyden emin olmanızı isterim ki çok pişmanım ve asla böyle bir olay olmasını istemezdim. Telafi etmek adına her türlü şeyi yapmaya hazırım fakat cezaevinde kapalı alanda tutulmak benim psikolojimi çok kötü yönde etkiliyor. Ne olur beni kapalı alanda tutmayın." ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, 26 Şubat'ta Selam Şenci'nin darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 5 kişi tutuklanmıştı. Şüpheli 5 kişinin, 25 Şubat'ta babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi bu cinayete engel olmadığı suçlamasıyla darbedip bıçakladıkları belirtilmişti.

Kaynak: AA

Seyhan, Hakim, Çocuk, Adana, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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