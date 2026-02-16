Adana'da Gençlerin Darbeleri Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Gençlerin Darbeleri Kamerada

Adana\'da Gençlerin Darbeleri Kamerada
16.02.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir grup genç, tartıştıkları kişiyi trafikte darbetti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

ADANA'da bir grup gencin tartıştıkları kişiyi darbettiği anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Bir grup genç, bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavga sırasında kaçan kişiyi, gruptakiler yakaladı. Daha sonra grup, tartıştıkları kişiyi trafikte araçların arasında yere yatırıp, tekme ve yumruklarla darbetti. Gruptakilerden bazıları yerdeki kişiye kemerle vururken, birisi de başını defalarca yere çaptı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Grup Genç, Güvenlik, Şiddet, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Gençlerin Darbeleri Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Manisa’da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı Manisa'da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı

10:31
Arda Güler’e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap ’’Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen’’
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap! ''Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?''
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
08:47
İran istihbaratı duyurdu Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 11:13:39. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Gençlerin Darbeleri Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.