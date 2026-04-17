Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, tesisteki alevlere müdahale etti.
Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları da (TOMA) destek veriyor.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?