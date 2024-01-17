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Adana'da Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Adana'da Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Semineri Gerçekleştirildi

Adana'da Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğinde düzenlenen 'Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama' seminerinde, Türkiye'nin enerji ihtiyacının artması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemi vurgulandı. Vali Yavuz Selim Köşger, Türkiye'nin enerji fakiri bir ülke olduğunu belirterek, yeni enerji kaynakları bulmanın önemine dikkat çekti. GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir ise Türkiye'nin yenilenebilir enerjide hedeflerinin gerisinde olduğunu ifade ederek, enerji depolama teknolojilerinin gelişmesinin önemini vurguladı.

Adana\'da Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Semineri Gerçekleştirildi
17.01.2024 - 12:35,
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Adana'da, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğinde "Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama" semineri gerçekleştirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, ADASO'da düzenlenen seminerin açılışında, Türkiye'nin 60 milyar dolar cari açığı olduğunu, bunda enerji ithalatının önemli yer tuttuğunu söyledi.

Türkiye'nin enerji fakiri bir ülke olduğunu, buna ek olarak her yıl iş gücüne yaklaşık 1 milyon insan eklendiğini ifade eden Köşger, "Bu 1 milyon insana da iş, aş, ekmek vermek lazım. Her yıl ülkenin yüzde 4 civarında her anlamda büyümesi gerekiyor. Yani enerjinin de her yıl yüzde 4 civarında artması lazım. Enerji ihtiyacımız da buna paralel olarak artıyor. O sebeple yeni enerji kaynakları bulmak çok önemli." diye konuştu.

-"Ciddi bir yenilenebilir enerji kaynağımız var"

Köşger, günümüzde gelişmekte olan ülkelerin yeni enerji kaynağı bulmasa da dünyanın bu ülkeleri buna mecbur tuttuğuna dikkati çekti.

Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynağına değinen Köşger, "Ciddi bir yenilenebilir enerji kaynağımız var. 'Kötü komşu mal sahibi yapar' hesabı bunlar bu vesileyle bizi mecbur tuttukları sürece biz de bu yenilenebilir enerji kaynaklarımızı daha iyi kullanacağız. Yılda güneşli 114 gün geçirmemizi iyi kullanabilirsek güneş enerjisinde ciddi bir potansiyelimiz, kapasitemiz var." dedi.

Köşger, gelişen teknolojiyle enerji depolamanın kolaylaştığını belirterek, sanayicilerin bu konudaki farkındalığının yüksek olmasını istedi.

"Güneş enerjisi ile enerji depolamayı bir görüyoruz"

GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir de güneş enerjisinden elektrik elde etmeyi ve depolamayı tüzüğüne 2018'de yazmış 250 üyesi olan bir sivil toplum örgütü olduklarını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2035 hedefine göre yenilenebilir enerji kurulu gücünün 50 bin megavat olmasının öngörüldüğünü ifade eden Özdemir, bu rakama ulaşılması için enerji depolanma teknolojilerinin gelişmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide geride olduğunu aktaran Özdemir, "Henüz yenilebilir enerjide 11 bin megavattayız. Son 10 yılda yıllık ortalama 1000 megavat yapmışız. Yeni Enerji Ulusal Planına göre bunun artık bu yıldan itibaren 3 bin 500 megavata çıkması gerekiyor ki 2035'teki hedeflerini yakalayabilelim. Ne yaptık 2023'te? Kabaca 2 bin megavat. Hedefimizin çok gerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren firma yetkilileri katılımcılara bilgiler verdi.

Toplantıya ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, iş insanları ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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