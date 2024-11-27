Adana'da Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı

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Adana'da bir kişinin güzellik merkezine tabancayla ateş açması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde E.B'ye ait güzellik merkezine dün gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda, kimsenin bulunmadığı iş yerine çok sayıda mermi isabet etti.

İhbar üzerine polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Güzellik merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde, elinde tabanca bulunan şüphelinin iş yerine ateş açarken yanındaki kişinin de onu cep telefonu kamerasıyla kaydetmesi yer aldı.