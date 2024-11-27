Adana'da Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı

Adana'da bir kişi, güzellik merkezine tabancayla ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasında kaydedildi.

27.11.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir kişinin güzellik merkezine tabancayla ateş açması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde E.B'ye ait güzellik merkezine dün gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda, kimsenin bulunmadığı iş yerine çok sayıda mermi isabet etti.

İhbar üzerine polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Güzellik merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde, elinde tabanca bulunan şüphelinin iş yerine ateş açarken yanındaki kişinin de onu cep telefonu kamerasıyla kaydetmesi yer aldı.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Saldırı, Güncel, Seyhan, Polis, adana, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz
11:10 Bakış aynı bakış İşte CHP lideri Özgür Özel’in çocukluk fotoğrafı Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
10:05 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
16:28 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL’den satılıyor 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL'den satılıyor
16:23 Fenerbahçe’nin deplasmandaki tek rakibi PSG Fenerbahçe'nin deplasmandaki tek rakibi PSG
16:15 Bitcoin’in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: ’1 Bitcoin 100 Bin Dolar’ Bitcoin'in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: '1 Bitcoin 100 Bin Dolar'
16:12 Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler
16:02 RAMS Başakşehir’in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul’a gecikmeli gelecek RAMS Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli gelecek
16:01 Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi
15:59 Kredi kartlarında korkutan tablo Kredi kartlarında korkutan tablo
15:58 Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 12:16:31. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.