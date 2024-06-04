Adana'da Hamile Eşini Boğarak Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Hamile Eşini Boğarak Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

Adana\'da Hamile Eşini Boğarak Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

Adana'da 5 aylık hamile eşini boğarak öldüren Emrah Demir'in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık, uyuşturucunun etkisinde olduğunu iddia ederken, maktulün ailesi de şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

04.06.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da hamile eşini boğarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Demir, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Demir, savunmasında, olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğunu iddia etti.

Pişman olduğunu dile getiren Demir, "Eşimi çok seviyordum, oğlumuz olacaktı. Allah uyuşturucunun belasını versin. Ne yaptıysam uyuşturucu yüzünden yaptım. Eşim her gün rüyalarıma giriyor ve 'Beni neden öldürdün?' diye soruyor. Verilecek cezaya razıyım." dedi.

Maktul Hatice Demir'in babası Ali ve annesi Belgin Turgut da sanık ile ailesinden şikayetçi oldukları söyledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Ekim 2023'te 5 aylık hamile eşi Hatice Demir'i boğarak öldüren Emrah Demir, tutuklanmış, sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Emrah Demir, Adana, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Hamile Eşini Boğarak Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
13:26 Savaşta en ölümcül gün Rusya 24 saat içinde 1200’den fazla askerini kaybetti Savaşta en ölümcül gün! Rusya 24 saat içinde 1200'den fazla askerini kaybetti
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:12:36. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Hamile Eşini Boğarak Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement