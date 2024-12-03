Adana'da Haraç İstemeye Direnen İş Yerine Saldırı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kendilerine haraç vermeyi kabul etmeyen kişinin iş yerini kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Onur Mahallesi'nde demir doğrama atölyesi bulunan Kadir S'ye (47) 12 Kasım'da cep telefonundan ulaşan bir kişi 25 milyon lira haraç istedi.

Görüşmede haraç vermeyi kabul etmeyen Kadir S, daha sonra durumu polise bildirdi.

Yaklaşık 5 dakika sonra yüzlerini cerrahi maske, şapka ve kaskla gizleyen motosikletli 2 kişi iş yerine tabancayla ateş açtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kurşunların iş yerinin duvarlarına isabet ettiği saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiyi yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin Kerem K. (19) ve Ural B. (20) olduğunu tespit etti.

Zanlılar, saklandıkları ikamete yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.