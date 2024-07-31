Adana'da haraç vermeyen hurdacıya elektrikli işkence iddiası - Son Dakika
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Adana'da haraç vermeyen hurdacıya elektrikli işkence iddiası

Adana'da hurdacılık yapan bir kişi, kendisinden haraç istediği öne sürülen şahıslar tarafından işkenceye maruz kaldı. Dayak yiyip vücuduna elektrik verildiğini öne süren hurdacı, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu.

31.07.2024 23:12
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Adana'da haraç vermeyen hurdacıya elektrikli işkence iddiası

Adana'da haraç vermeyi kabul etmeyen hurdacı, dayak yiyip vücuduna elektrik verildiğini öne sürdü

Hurdacı Mahmud Hırağı:

"Bana yaptıkları işkenceyi başkasına izlettiler, adalet istiyorum"

ADANA - Adana'da hurdacılık yapan bir kişi, kendisinden haraç istediği öne sürülen şahıslar tarafından işkenceye maruz kaldı. Dayak yiyip vücuduna elektrik verildiğini öne süren hurdacı, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen Pazar günü akşam 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi 67120 sokakta meydana geldi. Kentte hurdacılık yapan 3 çocuk babası Suriyeli Mahmud Hırağı'yı (31), akşam saatlerinde aynı mahallede oturduğu Ahmet D. arayarak 'Hurda malzemeler var, gelip alır mısın?' dedi. Bunun üzerine adrese giden Mahmud Hırağı, iddiaya göre kalabalık bir grup tarafından metruk bir eve alındı.

İşkence yapıp darp ettiler

Burada Ahmet D. ve yanındakiler tarafından haraç istenen Hırağı, haraç vermeyi kabul etmeyince önce darp edildi ardından da vücuduna elektrik verilerek işkence yapıldı. Bu sırada Ahmet D., aynı mahallede mermerci dükkanı olan Harun Yüksel'i de 'Evden mermer ölçüsü alınacak' diyerek çağırdı. Yüksel'in eve gitmesi üzerine ondan da haraç isteyen Ahmet D., mermer ustasının haraç vermemesi üzerine Mahmud Hırağı'ya yaptığı işkenceyi izletti.

İşkence bitince serbest bıraktı

Ahmet D., Mahmud Hırağı'ya işkence ettikten sonra onu ve Harun Yüksel'i gitmeleri için bıraktı. Evden çıkan Hırağı, Seyhan Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı, ardından da polise giderek şikayetçi oldu.

"Adalet istiyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mahmud Hırağı, "Bu adamları tanımıyorum. Benim bütün evraklarım var ve hurdacılık yapıyorum. Bana 'Hurda var gel al' dediler. Eve öylelikle gittim. Daha sonra Harun ağabeyi çağırdılar ve bana yaptıkları işkenceyi ona izlettiler. Benim telefonumu gasp edip banka hesaplarımdan para almak istediler. Hesaplarda para olmadığı görünce vücuduma elektrik verdiler ve daha sonra beni bıraktılar. Adalet istiyorum, bu insanlar hak ettiği cezayı alsın" dedi.

"Bana hiç vurmadılar"

Mermerci Harun Yüksel ise şahıslardan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Benden haraç istediler ama bana hiç vurmadılar. Bu adamı böyle dövdüler. Bunlar zaten uyuşturucu madde bağımlısı. Bu insanlardan şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

Şikayet üzerine polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Adana, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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