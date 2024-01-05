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Adana'da Hurda Deposunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Hurda Deposunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan hurda demirlerin tutulduğu depoda çıkan yangın, yakınındaki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda depoda hasar meydana gelirken, uzman itfaiye erleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yapacak. Polis ise yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Adana\'da Hurda Deposunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
05.01.2024 - 22:38,  Güncelleme: 22:40
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ADANA'da hurda demirlerin tutulduğu depoda çıkan yangın, yakınındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde evlerin arasında bulunan demir hurdalarının tutulduğu iki katlı depoda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tüm binayı saran alevlere çok sayıda arazöz ve tankerlerle müdahale etti. Yangının birkaç metre mesafedeki evlere sıçramaması için zamanla yarışan itfaiye erleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla alevleri kontrol altına aldı. Çevrede korkuya neden olan yangın, depoda hasara yol açtı. Uzman itfaiye erleri, soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme gerçekleştirdi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
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