Adana\'da Husumetli Olduğu Kişinin Evinde Kurşunlama Yapan Şüpheli Tutuklandı

1) HUSUMETLİSİNİN EVİNİ KURŞUNLADI, POLİSİN BASKININDA SİLAHLARI SAKLAMAYA ÇALIŞTI

ADANA'da yüzünü kapüşonla gizleyen A.T. (17), husumetlisi Serdar A.'nın evini kurşunlayıp, kaçtı. Evine operasyon düzenleyen polisi görünce silahları bahçedeki fayansların altına gizleyip kaçmaya çalışan A.T., polisin takibiyle yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin evinde hafif makineli tüfek ile 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, 9 Aralık günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen motosikletli A.T., borcunu ödemediği gerekçesiyle husumetli olduğu Serdar A.'nın evine gitti. A.T., yanında getirdiği hafif makineli tüfek ve otomatik tabancayla Serdar A.'nın evine ateş açıp, kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceledi. Sokak sokak arama yapan ekipler, A.T.'nin motosikletini bir evin önünde park halinde buldu.Şüphelinin evin etrafını saran ekipler, silah sürgüsü sesi duyunca özel harekat polisinden yardım istedi. Polisin geldiğini gören şüpheli, evdeki silahları evin arka bahçesindeki fayansların altına gizleyip, kaçmaya başladı. Ekipler, peşinden koştuğu A.T.'yi, ara sokakta yakaladı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan hafif makineli tüfek ile 1'i otomatik, 2 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 159 mermi, 2 gram esrar, 3 kar maskesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 105 bin TL ele geçirildi.Polis merkezindeki sorgusunda "Evi ben kurşunlamadım. Silahlarla da bir alakam yok" diyen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.