 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Husumetli Olduğu Kişinin Evinde Kurşunlama Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Husumetli Olduğu Kişinin Evinde Kurşunlama Yapan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da yüzünü kapüşonla gizleyen A.T., husumetlisi Serdar A.'nın evini kurşunlayıp kaçtı. Polis tarafından yakalanan A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin evinde ise hafif makineli tüfek ile 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

12.12.2023 - 10:27,
Abone Ol

1) HUSUMETLİSİNİN EVİNİ KURŞUNLADI, POLİSİN BASKININDA SİLAHLARI SAKLAMAYA ÇALIŞTI

ADANA'da yüzünü kapüşonla gizleyen A.T. (17), husumetlisi Serdar A.'nın evini kurşunlayıp, kaçtı. Evine operasyon düzenleyen polisi görünce silahları bahçedeki fayansların altına gizleyip kaçmaya çalışan A.T., polisin takibiyle yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin evinde hafif makineli tüfek ile 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, 9 Aralık günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen motosikletli A.T., borcunu ödemediği gerekçesiyle husumetli olduğu Serdar A.'nın evine gitti. A.T., yanında getirdiği hafif makineli tüfek ve otomatik tabancayla Serdar A.'nın evine ateş açıp, kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceledi. Sokak sokak arama yapan ekipler, A.T.'nin motosikletini bir evin önünde park halinde buldu.Şüphelinin evin etrafını saran ekipler, silah sürgüsü sesi duyunca özel harekat polisinden yardım istedi. Polisin geldiğini gören şüpheli, evdeki silahları evin arka bahçesindeki fayansların altına gizleyip, kaçmaya başladı. Ekipler, peşinden koştuğu A.T.'yi, ara sokakta yakaladı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan hafif makineli tüfek ile 1'i otomatik, 2 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 159 mermi, 2 gram esrar, 3 kar maskesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 105 bin TL ele geçirildi.Polis merkezindeki sorgusunda "Evi ben kurşunlamadım. Silahlarla da bir alakam yok" diyen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana\'da Husumetli Olduğu Kişinin Evinde Kurşunlama Yapan Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Aralık, Seyhan, Güvenlik, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Husumetli Olduğu Kişinin Evinde Kurşunlama Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:05:00. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Husumetli Olduğu Kişinin Evinde Kurşunlama Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement