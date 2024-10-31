Adana'da İdemköy Köprüsü'nün Açılışı Yapıldı

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan ilçesinin İdemköy Köyü'nde yapımı tamamlanan köprünün açılışını yaptı. Karalar, "Bu köprü ile İdemköy; Dikilitaş, Ağzıkaraca ve Koyunevi Köyleri'ne bağlanacak. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Karalar, Kozan'a kazandırılan İdemköy Köprüsü'nü hizmete açtı. Açılışta ilçeye yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Karalar, köprü, yol, altyapı hizmetleriyle ilçedeki ihtiyaçları gidermeye devam ettiklerini açıkladı. Kozan'a önemli kaynak aktardıklarını anlatan Karalar, Adana tarihinin en büyük yatırımlarından olan Yedigöze'den Kozan'a su getirme projesiyle ilgili de bilgi verdi.

Kozan'da Şevkiye ve Cumhuriyet Mahalleleri arasında önemli bir köprü daha yapıldığını ve yakında açılacağını bildiren Karalar, şunları söyledi:

"Bu işi yapmak için öncelikle ülkenizi çok seveceksiniz, yaşadığınız yeri çok seveceksiniz, yani harbi Adanalı olacaksınız. O kentte yaşayan insanları da çok seveceksiniz. Gece gündüz çalışma gerektiren bu işi sevmeden, o şehrin insanlarına hizmet etmekten mutlu olmadan yapmak mümkün değil. Ben ülkemi, şehrimi ve hemşehrilerimi çok seviyorum."

Şu ana kadar devasa işler yapıldığını ve aynı şekilde büyük işleri hemşehrilerinin hizmetine sunmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Karalar, depremler sırasında Kozan'da 400'ü aşkın evin hasar gördüğünü hatırlatarak, bunların tamamının onarımını ücretsiz gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarının yok sayılmaya çalışılmasının, Atatürkçülük değerlerine yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu ve bu saldırıları yapanlara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Karalar, şunları söyledi:

"Anayasanın değiştirilemez maddelerini tartışmaya açmak istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü kimse tartışamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' Bizim atalarımız bu memleketi kurtarmak için canlarını, kanlarını boşuna feda etmediler. Ülkenin gidişatı ile ilgili endişelerimiz var."

Başkan Karalar, İdemköy Köprüsü'nün açılışının ardından aynı gün Kozan'da Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke, Aladağ ve Kozan muhtarlarıyla bir araya geldi. Karalar, kentin her köşesine eşit şekilde ve önemli hizmetleri götürmeyi sürdürecekleri bildirdi.