Adana'nın Pozantı ilçesinde iki araç rampayı çıktığı sırada geri geri giden tırla çarpıştı.
Adana-Pozantı Otoyolu'nda A.Y. idaresindeki 42 FKJ 17 plakalı buğday yüklü tır, Akçatekir Mahallesi yakınlarındaki rampayı tırmandığı sırada kontrolden çıkarak geriye doğru hareket etmeye başladı.
R.G. idaresindeki 33 AEU 004 plakalı tır ile L.K'nin kullandığı 06 YY 883 plakalı kamyonet, geri geri giden tırla çarpıştı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.
Otoyolda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Rampada Geri Giden Tır İki Araçla Çarpıştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?