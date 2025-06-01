2 KARDEŞ TUTUKLANDI
Adana'nın Sarıçam ilçesinde akaryakıt istasyonunda otobüs şoförünü ayağından tabancayla vuran dolmuş sürücüleri Gıyaseddin Sarı (26) ile darbeden kardeşi Veysel Sarı (25) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen dolmuş sürücüsü iki kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da İki Kardeş Tutuklandı - Son Dakika
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