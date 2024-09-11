Adana\'da İlköğretim Haftası Törenleri

Adana'da İlköğretim Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Merkez Seyhan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda devam eden programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekibi gösteri sundu.
Vali Yardımcısı Mehmet Öz, buradaki konuşmasında, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Konuşmanın ardından sınıfları gezen Öz ve Tevke, öğrencilere hediye verdi.
Kozan Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu'nda düzenlenen törende de öğrencilerin sunduğu şiir dinletisinin ardından halk oyunları ekibi gösteri yaptı.
Programa, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş ve öğretmenler katıldı.
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