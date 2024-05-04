Adana'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği sırada aracıyla yoldan geçen kadın, ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Motosikletli 2 kişi, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu.
Kurşunlardan biri, saldırı sırasında 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in (43) ensesine isabet etti.
3 yaşındaki oğlunu kursa bıraktıktan sonra 10 yaşındaki oğluyla eve dönerken kurşunun hedefi olan Derin'in kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da İş Yerine Silahlı Saldırı: Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?