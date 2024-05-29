Adana'da İsrail'in Filistin saldırısı protesto edildi - Son Dakika
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Adana'da İsrail'in Filistin saldırısı protesto edildi

Adana\'da İsrail\'in Filistin saldırısı protesto edildi

Adana'da tıp fakültesi öğrencileri, doktorlar ve sağlık çalışanları, sessiz yürüyüş yaparak İsrail'in Filistin'de düzenlediği saldırı protesto etti.

29.05.2024 14:16
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Adana'da tıp fakültesi öğrencileri, doktorlar ve sağlık çalışanları, sessiz yürüyüş yaparak İsrail'in Filistin'de düzenlediği saldırı protesto etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi öğrencileri, doktorlar ve sağlık çalışanları, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisindeki Sağlık Caddesi'nde bir araya geldi.

Grup, ellerinde dövizlerle sessiz yürüyüş yaparak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Tıp fakültesi öğrencisi Ali Ekber Çiftçi, başhekimlik girişinde grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'deki tüm hastalara şifa diledi, şehitleri rahmetle andı.

Yaklaşık 8 aydır her gün kınanan İsrail'in 4 gün önce Refah kentinde saldırı düzenlediğini anımsatan Çiftçi, "Dünyayı sermayesiyle yöneteceğine inanan Siyonistlere ders vermek niyetiyle üniversitemizde bulunan kantinlerde, sağlık camiasının büyük bir kısmını kapsayan ilaç firmalarında, bizi zulme ortak hale getiren markaları insan olmanın verdiği sorumluluk gereği boykot edelim." dedi.

Çiftçi, saldırılardan önce Gazze'de yaklaşık 35 olan hastane sayısının şu anda 3-4 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı ve güneyindeki hastanelerin çoğu sağlık hizmeti veremez durumda. Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3-4 hastane mevcut. Bunların da sadece 2'sinde aktif olarak ameliyat yapılabilmekte. Hastanelerin bazıları bombalanarak tahrip edilmiş, bazılarının içindeki cihaz ve malzemeler parçalanarak kullanılamaz hale getirilmiş ve birçoğu da 7 aydır hayatlarını ortaya koyan doktor ve sağlık görevlilerinin şehit edilmesi, tutuklanması veya göçe zorlanması nedeniyle sağlık hizmeti veremez hale gelmiştir. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki bazı hastanelerde hemen hemen hiçbir tıbbi malzeme kalmamış ve güney-kuzey arası bağlantı neredeyse tamamen kesildiğinden dolayı malzeme tedariki de yapılamaz hale gelmiştir."

Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çiftçi, "Hekimler ve sağlık çalışanları olarak İsrail'in bu saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Gazze'nin masumlarına mahcup olmamak için her yolu denemeye devam edeceğiz. Nehirden denize özgür Filistin demeye devam edeceğiz. Unutmayalım ve tereddüt etmeyelim ki yıkıldı Hayber yıkılacak İsrail." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da İsrail'in Filistin saldırısı protesto edildi - Son Dakika

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