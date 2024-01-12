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Adana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika
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Adana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterildi. Kur'an-ı Kerim okundu ve konuşmalar yapıldı.

Adana\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki
12.01.2024 - 15:17,
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Adana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Adana İl Başkanlığı tarafından 5 Ocak Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Emin Çınar, yaptığı açıklamada, Gazze'de vahşet ve soykırımın tüm acımasızlığıyla devam ettiğini belirtti.

Gazze'de olanların unutulmaması gerektiğini aktaran Çınar, "Türkiye olarak seçim atmosferine girdik. Seçim süreci ve gündemi, Gazze'yi ve oradaki siyonist katliamı bize unutturmamalıdır, dikkatlerimizi oradan başka yöne çevirmemelidir. Daha önce de bu meydanlarda söyledik; Gazze'yi ve siyonist vahşeti unutmayalım ve unutturmayalım. Allah muhafaza, Gazze ve çocuklarını unuttuğumuz an Allah'ın bizi unuttuğu an olacaktır." diye konuştu.

İsrail'in suçlarını örtmek için gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığını belirten Çınar, 7 Ekim'den bu yana saldırılarda 100'ün üzerinde gazetecinin öldüğünü söyledi.

Çınar, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının başladığını belirten Çınar, "Bu adımı da olumlu buluyoruz ve İslam ülkelerinden de en azından böyle adım atmalarını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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