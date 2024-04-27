Adana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi - Son Dakika
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Adana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi

Adana\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi

Filistin İçin 1000 Genç üyesi bir grup, Adana Konsolosluğu binasının yanında toplandı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Grup, ABD'de Gazze eylemlerine katılan öğrencilere polisin orantısız güç uygulamasını kınadı. Daha sonra İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınında yürüyüş yapan grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

27.04.2024 18:39
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Adana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Filistin İçin 1000 Genç üyesi bir grup, ABD'nin merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan Adana Konsolosluğu binasının yanında toplandı.

Grup adına açıklama yapan Muhammed Mehdi Deveci, ABD'de Gazze eylemlerine katılan öğrencilere polisin orantısız güç uygulamasını kınadı.

Basın açıklamasının ardından İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınında bir noktaya giden grup, burada yürüyüş yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren grup, burada yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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