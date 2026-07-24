Adana'da Jet Ski Heyecanı Seyhan Baraj Gölü'nde - Son Dakika
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Adana'da Jet Ski Heyecanı Seyhan Baraj Gölü'nde

Adana\'da Jet Ski Heyecanı Seyhan Baraj Gölü\'nde
24.07.2026 09:50
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Adana'da jet ski tutkusu Seyhan Baraj Gölü'nde artıyor. Su sporları derneği, etkinlikleri yaygınlaştırmayı hedefliyor.

ADANA'da, denizlerde hız ve adrenalin tutkunlarının tercih ettiği jet skiler, Seyhan Baraj Gölü'nde de yoğun olarak görülmeye başlandı.

Ege ve Akdeniz'deki tatil yörelerinde yaz aylarının vazgeçilmezi olan jet ski, son yağışlarla su seviyesi yükselen Seyhan Baraj Gölü'nde de ilgi görüyor. En sıcak günlerin yaşandığı kentte vatandaşlar, baraj gölünde jet ski yaparak hem serinliyor hem de heyecan yaşıyor. Renkli görüntüler dronla kaydedilirken, su sporları tutkunları Seyhan Baraj Gölü'nde bu tür aktivitelerin daha da yaygınlaştırılmasını istediklerini belirtti.

'FİLMDEN ETKİLENİP JET SKİYE İLGİ DUYDUM'

Jet skiye duyduğu ilgi nedeniyle bu sporu gölde yaygınlaştırmak için bir süre önce Yatçılık, Jetski ve Su Sporları Derneği'ni kuran Göksal Şahin, "Henüz 15 yaşındayken jet skiyi bir filmde izlemiştim. O günden sonra hayalini kurmaya başladım. Lisedeyken ailem bana bir jet ski aldı ve o yıllardan beri bu sporu yapıyorum. Adana'da kullanacak uygun bir yer bulamadığım için Mersin, Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde jet ski kullanıyordum. Adana'da hem nehir hem göl hem de deniz olmasına rağmen bu sporun neden yapılmadığını sorgulamaya başladım. Sporu yaygınlaştırmak için göl kenarında arsa aldım. Daha sonra da bakanlıktan gerekli izinleri alarak jet ski kullanmaya başladım" dedi.

'ÇOCUKLARI SU SPORLARINA MAHRUM BIRAKMAYACAĞIZ'

Kentte su sporlarına ilginin her geçen gün arttığını kaydeden Şahin, "Adana'da su sporlarını yaygınlaştırmak amacıyla kurduğumuz derneğe ilgi her geçen gün artıyor. Gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından göl kıyısında faaliyetlerimize başlayıp burayı su sporları açısından önemli bir merkez haline getireceğiz. Derneğimizin kurucu üyeleriyle aldığımız en önemli kararlardan biri de hiçbir gencin maddi imkansızlıklar nedeniyle bu spordan mahrum kalmaması. Adana'da hiçbir çocuğun jet skiye sadece uzaktan bakmasını istemiyorum. Gelip binmek isteyen çocuklara elimizden gelen desteği sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Jet Ski Heyecanı Seyhan Baraj Gölü'nde - Son Dakika

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