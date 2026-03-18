Adana'da Kaçak Çift Yakalandı

Adana'da haklarında "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan karı koca, polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serinevler Mahallesi'nde yaptıkları denetimde durumundan şüphelendikleri çifti durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapılan E.B. ve eşi N.B'nin "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.

Ekipler, Akıncılar Mahallesi'ndeki uygulamada da bilgilerine baktıkları H.D. hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.