Adana'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Adana'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Adana\'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Adana'da hafif ticari aracın bagajında 330 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

28.01.2025 10:46
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Adana'da bagajındaki LPG tankında 330 kaçak elektronik sigara ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan incelemede bagajdaki LPG tankına gizlenmiş gümrük kaçağı 330 elektronik sigara bulundu.

Polis ekipleri, ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, adana, Lpg, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika

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