Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde durdurulan tırda 2 bin 920 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 bin 920 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Kaçak Etil Alkol Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?