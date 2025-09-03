Adana'da Kadına Darp Anı Kamerada - Son Dakika
Adana'da Kadına Darp Anı Kamerada

Adana'da Kadına Darp Anı Kamerada
03.09.2025 19:51
Adana\'da Kadına Darp Anı Kamerada
Haber Videosu

Adana'da iki erkek, tartıştıkları kadını pasajda darbetti; olay anı güvenlik kamerasında.

Adana'da 2 erkek, pasajın içerisinde bulunan dükkanın önünde tartıştıkları kadını darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PASAJDA KADINA SALDIRDILAR

Olay, saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan bir pasajda meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, bir kadınla dükkanın önünde tartışmaya başladı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, kadına saldırarak darbetti. Saçından tutularak darbedilen kadını gören çevredekiler, şüphelileri olay yerinden uzaklaştırdı. Darp anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

