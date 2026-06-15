Tarihi uzlaşı daha başlamadan sarsıldı! İran'dan sert uyarı - Son Dakika
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Tarihi uzlaşı daha başlamadan sarsıldı! İran'dan sert uyarı

Tarihi uzlaşı daha başlamadan sarsıldı! İran\'dan sert uyarı
15.06.2026 11:20
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye, Irak ve Mısır'la yaptığı görüşmelerde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını tamamen durdurması çağrısında bulundu. Ancak İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ABD-İran anlaşmasının İsrail'i bağlamadığını açıklarken, Savunma Bakanı Israel Katz da Lübnan'daki bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi. Karşılıklı açıklamalar, tarihi ateşkesin geleceğine ilişkin endişeleri artırdı.

ABD ile İran arasında varılan tarihi anlaşmanın ardından bölgede tansiyon yeniden yükseliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm saldırılarını durdurması gerektiğini vurgularken, İsrailli bakanlardan gelen açıklamalar ateşkesin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Taraflardan gelen karşılıklı mesajlar, anlaşmanın daha uygulanma aşamasına geçmeden kırılgan bir sürece girdiği yorumlarına neden oldu.

ARAKÇİ'DEN ÜÇ ÜLKEYE TELEFON DİPLOMASİSİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye, Irak ve Mısır dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm düşmanlıklarını sona erdirmesi gerektiğini vurgulayan Arakçi, ateşkesin korunmasının ve gerilimin düşürülmesinin önemine dikkat çekti.

İranlı bakan ayrıca anlaşmanın uygulanmasında sorumluluğun ABD'de olduğunu belirterek, diplomatik süreç boyunca verdikleri destek nedeniyle Türkiye, Irak ve Mısır'a teşekkür etti.

İSRAİL'DEN ANLAŞMAYA İTİRAZ

Ancak Arakçi'nin açıklamalarından kısa süre sonra İsrail cephesinden gelen mesajlar dikkat çekti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasında varılan anlaşmanın İsrail'i bağlamadığını söyledi.

Ben Gvir, "Trump'ın anlaşması bizi bağlamıyor. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir ülke değil. Biz bağımsız ve egemen bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

İsrailli bakan ayrıca ülkesinin söz konusu anlaşmanın tarafı olmadığını ve anlaşmanın İsrail'in güvenliğini garanti altına almadığını savundu.

"LÜBNAN'DAN ÇEKİLMEYECEĞİZ"

Anlaşmaya yönelik bir başka dikkat çekici çıkış da İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'tan geldi.

Katz, İsrail ordusunun Lübnan'da kontrol altına aldığı bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı. İsrail'in güvenlik çıkarlarından taviz vermeyeceğini belirten Katz, İran'ın Lübnan üzerinden İsrail'e yönelik herhangi bir saldırısına karşılık verileceğini söyledi.

ATEŞKESİN EN KRİTİK SINAVI LÜBNAN'DA

Uzmanlar, ABD ile İran arasında sağlanan uzlaşının önündeki en büyük risklerden birinin Lübnan sahası olduğuna dikkat çekiyor.

Taslak mutabakatın temel maddeleri arasında bölgesel gerilimin azaltılması ve çatışmaların sona erdirilmesi yer alırken, İsrail'in Lübnan'daki askeri varlığını sürdürme kararlılığı ateşkes sürecinin geleceğini belirsiz hale getiriyor.

İran'ın anlaşma kapsamında bölgesel tansiyonun düşmesini beklediği, İsrail'in ise güvenlik gerekçesiyle mevcut pozisyonunu korumak istediği değerlendiriliyor.

GÖZLER WASHINGTON'A ÇEVRİLDİ

İran tarafı, anlaşmanın uygulanmasında sorumluluğun ABD'ye ait olduğunu vurgularken, Washington'ın İsrail üzerindeki etkisinin sürecin kaderini belirleyebileceği ifade ediliyor.

Karşılıklı sert açıklamalar, tarihi anlaşmanın bölgede kalıcı bir istikrara dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin soru işaretlerini artırırken, gözler önümüzdeki günlerde taraflardan gelecek yeni adımlara çevrildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Lübnan, İsrail, Dünya, Mısır, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tarihi uzlaşı daha başlamadan sarsıldı! İran'dan sert uyarı - Son Dakika

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