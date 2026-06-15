Orange Ruby Kayısıda Başarı Hikayesi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçilik yapan Abdurahman Keleş, yaklaşık 7 yıl önce diktiği Orange Ruby cinsi kayısı ağaçlarından elde ettiği yüksek verimle dikkat çekiyor. Ağaç başına 250 ila 300 kilogram ürün aldıklarını belirten Keleş, çeşidin hem iç piyasada hem de ihracatta yoğun talep gördüğünü söyledi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 10 dönümlük arazide kayısı üretimi yapan Abdurahman Keleş, bir ziraat mühendisinin tavsiyesi üzerine yaklaşık 7 yıl önce bahçesine Orange Ruby cinsi kayısı fidanları dikti. Dikimden bir yıl sonra meyve vermeye başlayan ağaçlardan son 6 yıldır düzenli olarak ürün alındığını belirten Keleş, elde ettiği verimden memnun olduğunu ifade etti.

AĞAÇ BAŞINA 300 KİLOGRAMA YAKIN ÜRÜN

Bugün 7 yaşına ulaşan ağaçlardan ağaç başına 250 ila 300 kilogram arasında ürün aldıklarını söyleyen Keleş, Orange Ruby çeşidinin yüksek verimiyle öne çıktığını belirtti. Bu yıl etkili olan yağışların da üretime olumlu katkı sağladığını ifade eden çiftçi, bahçedeki meyve tutumunun oldukça iyi seviyede olduğunu dile getirdi.

"SATIŞI DA PAZARI DA ÇOK GÜZEL"

Orange Ruby kayısısının hem toptan hem de perakende satışta ilgi gördüğünü belirten Keleş, "Bir ziraatçının tavsiyesiyle bahçemize Orange Ruby cinsi kayısı diktik. Ağaçlarımız 7 yaşında ve 6 yıldır verim alıyoruz. İlk yıllarda verim yüzde 25-30 seviyelerindeydi, şimdi ise tam verime ulaştı. Satışı da pazarı da çok güzel. Hem toptan hem perakende satış yapabiliyoruz" dedi.

İHRACATÇILARDAN YOĞUN İLGİ

Kayısının yurt dışından da talep gördüğünü söyleyen Keleş, bazı ihracatçıların ürünleri bahçeden satın almak istediğini belirtti. Ürünlerin hem iç piyasaya hem de ihracata gönderildiğini ifade eden üretici, yapılan masraf ve emeğin karşılığını aldıklarını vurguladı.

BÖLGEDE YAYGINLAŞIYOR

Erkenci özelliğiyle bilinen Orange Ruby cinsi kayısının bölgedeki üreticiler arasında da giderek yaygınlaştığı öğrenildi. Düziçi'nde farklı üreticilerin de bu çeşidi tercih ettiği ve ilçede geniş alanlarda kayısı bahçelerinin bulunduğu belirtildi.