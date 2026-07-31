Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın Ceuta kentinde çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerde bir kadının, kıyıya ulaşan düzensiz göçmenlere el salladığı anlar tartışma yarattı. Paylaşımı yapan hesap kadının göçmenleri teşvik ettiğini öne sürerken, görüntüler göç kriziyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ancak videodan kadının amacına ilişkin kesin bir sonuca varılamıyor ve olayla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da son günlerde artan düzensiz göç hareketliliği yeni görüntülerle yeniden gündeme geldi. Daha önce yüzlerce göçmenin deniz yoluyla bölgeye ulaşmaya çalıştığı, kamyon kasalarında kaçak geçişlerin tespit edildiği ve bazı araçların ateşe verildiği olaylarla sarsılan Ceuta'da bu kez sosyal medyada yayılan bir video tartışma yarattı.

GÖÇMENLERE EL SALLADIĞI GÖRÜLÜYOR

Paylaşılan görüntülerde çok sayıda düzensiz göçmenin kıyıya ulaştıktan sonra sahil boyunca koşarak ilerlediği görülüyor. Yol kenarında bulunan bir kadının ise korkulukların arkasından göçmenlere doğru el salladığı ve coşkulu hareketlerde bulunduğu dikkat çekiyor.

Videoyu paylaşan hesap, kadının düzensiz göçmenleri adeta karşılayarak onları cesaretlendirdiğini öne sürerken, görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Videonun yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, kadının hareketlerine tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar görüntülerin düzensiz göçe destek anlamı taşıdığını savunurken, bazıları ise videodan kadının amacının kesin olarak anlaşılamayacağını belirtti.

Görüntülerde kadının göçmenlere el salladığı görülse de, yalnızca videoya dayanarak göçmenleri yönlendirdiği veya organize ettiği doğrulanamıyor. Olayla ilgili İspanyol makamlarından da herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

CEUTA'DA GÖÇ BASKISI SÜRÜYOR

Son bir haftada çoğu Fas'ın Castillejos kıyılarından yüzerek olmak üzere 1.500'den fazla düzensiz göçmenin Ceuta'ya ulaştığı belirtiliyor. Artan göç baskısı nedeniyle İspanya hükümeti bölgeye asker sevk ederken, sınır hattındaki güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı.

Öte yandan Ceuta'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 18'inin hayatını kaybettiği açıklanmış, yaşanan can kayıpları Avrupa'da göç politikalarını yeniden tartışmaya açmıştı.

PEŞ PEŞE GÖRÜNTÜLER GELİYOR

Ceuta'da son günlerde kamyon kasalarında yakalanan kaçak göçmenler, araç yangınları ve sınır hattındaki yoğunluk gibi görüntüler peş peşe kamuoyuna yansırken, son olarak sosyal medyada yayılan bu video da göç krizine ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

İspanya, Göçmen, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika İspanya Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Mültecilikten NBA’ye uzanan örnek hayat Mültecilikten NBA'ye uzanan örnek hayat
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter
Kim bu kadın Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı

12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:58
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
09:21
Bugün son gün Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 12:38:41. #7.13#
SON DAKİKA: Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.