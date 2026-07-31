Kraliyet donanması gemisinde 4 denziciye cinsel tacizde bulunan kadın asker hapse atıldı - Son Dakika
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Kraliyet donanması gemisinde 4 denziciye cinsel tacizde bulunan kadın asker hapse atıldı

Kraliyet donanması gemisinde 4 denziciye cinsel tacizde bulunan kadın asker hapse atıldı
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Kraliyet Donanması'nda görev yapan kadın asker, cinsel taciz suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Dowsett, hem kadın hem erkek meslektaşlarını taciz etmekle suçlandı ve Donanma'dan ihraç edildi.

Bir Kraliyet Donanması muhribinde görev yaparken hem kadın hem de erkek meslektaşlarına cinsel tacizde bulunan kadın asker hapis cezasına çarptırıldı.

25 yaşındaki Deniz Er Sian Dowsett, dört meslektaşını hedef alan "rezil" bir taciz ve baskı kampanyasından suçlu bulunmasının ardından Donanma'dan ihraç edildi. Dowsett, hem kadın hem de erkek meslektaşlarını hedef aldığını belirten askeri hakim tarafından "yırtıcı" (predatör) olarak nitelendirildi.

Mahkemede, "biseksüel eğilimleri" olduğu belirtilen Dowsett'in Type 45 sınıfı HMS Dauntless muhribinde "yeni katılan personeli hedef aldığı" ifade edildi. Dowsett'in birden fazla olayda erkek denizcilerin kasıklarını ellediği ve kollarmı okşadığı aktarıldı.

Ayrıca şüphelinin "Kahvemi tıpkı erkeklerim gibi severim; büyük ve güçlü" şeklinde son derece uygunsuz ifadeler kullandığı bildirildi. Durumu daha da ağırlaştıran ise, kadın denizcilerin kalçalarına vurup göğüslerini sıkarak "Bu hoşuna gitti mi bebeğim?" dediği iddiaları oldu.

Bu yılın başlarında görülen askeri mahkemede, Dowsett'in kendisini şikayet edemeyeceğini düşündüğü yeni erlerin durumundan faydalandığı belirtildi.

Sarsıcı duruşma sırasında Dowsett için "geminin üzerindeki bir kanser" benzetmesi yapıldı.

Kurbanlardan biri, kendisinden daha düşük rütbeli bir kadın tarafından tacize uğramanın yarattığı "utanancı" anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Onunla aynı koğuşu paylaşıyordum ve olay hakkında konuşamıyordum çünkü beni duyabilirdi. Ayrıca utanç duyuyordum; sadece bir kadın tarafından değil, benden daha alt rütbede olan ve bana saygı duyması gereken bir kadın tarafından cinsel tacize uğramıştım."

"Aşırı derecede tehditkar bir karakterdi. İnsanlara bağırıp çağırırdı. O gemideyken kaç gece uykusuz kaldım. Bana engelsiz erişimi vardı ve dürüst olmak gerekirse bana fiziksel olarak saldıracağına inanıyordum. Şikayet ettiğimi öğrenirse öfkesinin kontrolden çıkacağını düşündüm."

Erkek kurbanlardan biri ise Wiltshire'daki Bulford Askeri Mahkemesi'nde yaşadığı korkunç olayın ardından kendisini nasıl "kaygılı" hissettiğini anlattı:

"Bunun yaşanmasına izin verdiğim için suçluluk duyuyordum ama ona üzerimden çekilmesini söyleyemedim. Hangarda tekrar saldırıya uğradım. Birlikte çalıştığım iki erkeğin gözü önünde bunu bana yaptı, bu da beni çok utandırdı. Şaşkınlık içinde öylece kalakaldım."

Cinsel saldırı suçlamasıyla kesinleşen altı mahkumiyetinin ardından Dowsett, ağır hapis cezasının yanı sıra Donanma'dan da ihraç edildi.

Dowsett'e yakın zamanda otizm teşhisi konduğu ve bu durumun "sosyal istismara, kişilerarası yanlış anlaşılmalara ve sosyal/kurumsal çevrelerde uyum sağlama güçlüğüne" yol açabileceği belirtildi.

Yargıç Yardımcısı John Atwill ise bunların "herkesin kabul edilemez olduğunu bileceği eylemler" olduğunu vurguladı.

Dowsett hakkındaki hükmü açıklayan yargıç şu ifadeleri kullandı:

"Askeri personelin kiminle çalışacağı ve yaşayacağı konusunda pek bir seçeneği yoktur. Gemilerdeki çalışma ortamının darlığı, insanları meslektaşlarıyla çok yakın bir temasa zorlar. Bu yakınlığı başkalarına istismar ve tahakküm kurmak için kullanmak, insanların özerkliğini ihlal eder ve birlikte çalıştıkları ekiplerde bölünmelere yol açar.

Onlara karşı davranışlarınız rezilceydi. Onları üzdünüz, korkuttunuz ve huzurlarını kaçırdınız; davranışlarınızın yaratacağı etkiyi hiç umursamadınız. O gemide bir 'yırtıcı' gibiydiniz ve görünüşe göre özellikle yeni üyeleri hedef aldınız."

Dowsett, Donanma'ya 2019 yılında katılmıştı ve suçların işlendiği sırada HMS Dauntless gemisinde aşçı olarak görev yapıyordu.

Kraliyet donanması gemisinde 4 denziciye cinsel tacizde bulunan kadın asker hapse atıldı
Kraliyet donanması gemisinde 4 denziciye cinsel tacizde bulunan kadın asker hapse atıldı
Kraliyet donanması gemisinde 4 denziciye cinsel tacizde bulunan kadın asker hapse atıldı
Kraliyet donanması gemisinde 4 denziciye cinsel tacizde bulunan kadın asker hapse atıldı

İngiltere, Son Dakika

Son Dakika İngiltere Kraliyet donanması gemisinde 4 denziciye cinsel tacizde bulunan kadın asker hapse atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kraliyet donanması gemisinde 4 denziciye cinsel tacizde bulunan kadın asker hapse atıldı - Son Dakika
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