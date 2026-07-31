Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı - Son Dakika
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Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı

Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
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ABD'li Senatör Fetterman, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı resmi görüşmede protokol dışı kıyafet tercih ederek görüşmeye şort ve kapüşonlu sweatshirt ile katılmış, görüşme boyunca telefonuyla ilgilenerek Netanyahu'nun yüzüne bakmamıştı. Dünya gündemine oturan görüntülerde Fetterman'ın Netanyahu'yu protesto ettiği sanılmıştı ama gerçek çok farklı çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington temasları kapsamında ABD'li Demokrat Senatör John Fetterman ile görüştü. Fetterman'ın diplomatik protokolün dışına çıkan kıyafet tercihi ise gündeme bomba gibi düştü.

ŞORTLA BACAK BACAK ÜSTÜNE ATTI, YÜZÜNE BİLE BAKMADI

Resmi görüşmede takım elbise yerine şort ve kapüşonlu sweatshirt giyen Pensilvanya Senatörü, resmi görüşmede alışılmış diplomatik teamüllerin dışına çıkarak dikkatleri üzerinde topladı. Fetterman'ın rahat kıyafetleri kısa sürede dünya basınında geniş yer buldu.

Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı

Görüşme sırasında Fetterman bacak bacak üstüne attı, görüşme boyunca sürekli telefonuyla ilgilendi. Netanyahu konuşurken yüzüne bile bakmadı. Sosyal medyada ise "ABD'li senatörün Netanyahu'yu kaale almadı" yorumları yapıldı.

Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı

OLAYIN ASLI BAMBAŞKA ÇIKTI

Ses getiren görüntüler, sosyal medyada Fetterman’ın Netanyahu’yu protesto ettiği yorumlarına yol açarken işin aslı bambaşka çıktı.

Pensilvanya Senatörü olan Fetterman, Demokrat Parti içinde İsrail sempatizanlığı ile biliniyor. 7 Ekim 2023'ün ardından Washington'da İsrail'e yönelik askeri ve istihbari yardımların sürdürülmesini savunan isimlerden biri olan Fetterman, bu konudaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmiş, Gazze’deki katliam saldırılarına desteğini açıklamıştı.

Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı

KARŞILIKLI ÖVGÜ

Netanyahu, görüşmede 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e verdiği destek nedeniyle Fetterman'a teşekkür etti. Netanyahu, Demokrat Partili senatörü "örnek bir vatansever" olarak nitelendirirken, İsrail'e verdiği desteği övdü.

Fetterman ise Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi, Senato'daki görevi boyunca yaşadığı "en büyük onurlardan biri" olarak değerlendirdi. Demokrat Partili senatör, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e verdiği desteği sürdürdüğünü belirtirken, partisinin İsrail'e yönelik askeri yardımları kesmesi veya farklı bir politika izlemesi halinde istifa edebileceğini açıklamıştı.

HER ZAMAN BÖYLE

Senatör John Fetterman'ın resmi temaslarda spor kıyafet tercih etmesi yeni bir olay değil. Haziran 2024'te İsrail'e yaptığı ziyarette de Netanyahu ile benzer şekilde kapüşonlu sweatshirt giyerek bir araya gelen senatör, resmi programlarda rahat kıyafet tercih etmeyi sürdürüyor. 

Fetterman'ın takım elbise giymemesi daha önce ABD Senatosu'nda da krize yol açmıştı. 2023 yılında sokak kıyafetleriyle Senato Genel Kurulu'na katılması üzerine başlayan tartışmaların ardından Senato yönetimi, resmi iş kıyafeti olarak ceket ve kravat zorunluluğunu yeniden onaylamıştı.

GEREKÇESİNİ DE AÇIKLAMIŞTI

Sağlık sorunları nedeniyle rahat kıyafetleri tercih ettiğini söyleyen Fetterman, yalnızca zorunlu tutulan komisyon toplantılarında takım elbise giyerken, diğer resmi programlarda spor kıyafet giymeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Demokrat Parti, İsrail, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika ABD Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı - Son Dakika

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