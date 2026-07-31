Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza
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Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasında liste fiyatını aşan ilanlara geçit vermiyor. Bakanlık Müşaviri Bekir Kaplan, 2.8 milyon TL'ye ilana konulan ikinci el bir Tesla Model Y için satıcıya 325 bin TL idari para cezası kesildiğini duyurdu. Fırsatçılığa karşı denetimlerin kararlılıkla süreceği ve vatandaşın hakkının korunacağı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı piyasasında fahiş fiyat ve fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla yürüttüğü denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık son olarak, sıfır kilometre liste fiyatının üzerinde ikinci el araç ilanı veren bir satıcıya ağır yaptırım uyguladı.

FIRSATÇILIĞA 325 BİN LİRALIK FATURA

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ikinci el araç piyasasında adil, şeffaf ve kurallara uygun ticaretin tesisi için denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Kaplan, Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından yapılan incelemeler neticesinde, ilgili satıcı hakkında "liste fiyatının üzerinde ilan verilmesi" kuralının ihlal edilmesi nedeniyle 325 bin TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

CEZA KESİLEN İLAN ORTAYA ÇIKTI: 2.8 MİLYON TL'LİK TESLA

Bekir Kaplan'ın alıntıladığı paylaşımdaki görselde yer alan detaylar, cezaya konu olan ilanı da gözler önüne serdi. Paylaşılan ekran görüntüsünde, tanınmış bir ilan platformunda satışa sunulan Tesla Model Y Standart (Juniper) marka aracın 2.800.000 TL fiyat etiketiyle ilana koyulduğu görülüyor. "Yeni kokusu üzerinde Tesla" başlığıyla, Tekin B. isimli satıcı tarafından açılan ilanın, aracın güncel sıfır liste fiyatını aştığı için Bakanlık radarına takıldığı anlaşıldı.

"VATANDAŞIN HAKKINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamasının sonunda piyasadaki fırsatçılara net bir uyarıda bulunan Kaplan, "Vatandaşlarımızın haklarını korumaya, piyasada fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak, haksız kazanç sağlamaya çalışan işletme ve şahıslara yönelik denetimlerin tavizsiz süreceğinin mesajını verdi.

Ticaret Bakanlığı, Bekir Kaplan, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Ödediğimiz mtv yi bi daha ödeyeceksiniz diye 2. defa alırkende aynı hassasiyeti bekliyoruz. 0 0 Yanıtla
  • Cihangir Yazici Cihangir Yazici:
    şaçma 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza - Son Dakika
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