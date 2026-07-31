Kripto para piyasasında güç dengesi değişti

Şirketin son piyasa raporuna göre kurumsal yatırımcılar, 2026'nın ilk yarısında tezgah üstü işlem masasındaki spot işlem hacminin yaklaşık yüzde 72'sini oluşturdu. Bu oran kayıtlara geçen en yüksek pay ve geçen yılın ikinci yarısındaki yaklaşık yüzde 61'e göre keskin bir artış. Raporda, "Kripto bir ayı piyasasından geçerken, bireysel yatırımcı büyük ölçüde sahnede yokken ve dikkatini hisselere vermişken, alttaki yapıyı görmek daha kolay. Son fiyat hareketleri ne söylerse söylesin, bu varlık sınıfı olgunlaşıyor" ifadeleri yer aldı.

Kurumsal yatırımcılar kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının peşinden koşmak yerine tanımlı görev tanımları ve risk limitleri çerçevesinde hareket ediyor. Bu yatırımcılar pozisyonlarını da daha uzun süre elde tutuyor. Rapora göre bunun sonucu, oynaklığın düştüğü ve likiditenin daha küçük bir varlık grubunda yoğunlaştığı bir piyasa. Şirketin analizine göre gerçekleşen oynaklık, önceki piyasa döngülerindeki yaklaşık yüzde 70 seviyesinden mevcut döngüde yüzde 45 dolayına geriledi. Rapor ayrıca kurumsal yatırımcıların görece dar bir token evreninde işlem yaptığını, bireysel yatırımcıların ise faaliyetlerini çok daha geniş bir varlık grubuna yaymayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

ALTCOIN RALLİLERİ DAHA SEÇİCİ HALE GELEBİLİR

Bu yoğunlaşma, gelecekteki altcoin rallilerini daha seçici kılabilir. Raporda, "Sonuç, yönü giderek belirleyen akışın daha az sayıda isimde toplandığı ve daha seçici biçimde işlem gördüğü bir piyasa" değerlendirmesi yapıldı. Rapora göre çoğu alternatif kripto paranın birlikte yükseldiği geniş tabanlı rallilerin görülme olasılığı azalıyor. Çünkü kurumsal sermaye bir avuç varlığa odaklanıyor.

TÜREV VE TOKENLAŞTIRMA İVME KAZANDI

Rapor, türev kullanımının artışını piyasayı tanımlayan bir başka eğilim olarak gösterdi. Wintermute'a göre tezgah üstü masasındaki altcoin opsiyonlarının nominal işlem hacmi, 2025'in ikinci yarısından 2026'nın ilk yarısına yaklaşık 3,4 kat arttı. Bu artış büyük ölçüde doğrudan fiyat pozisyonu almak yerine getiri arayan yatırımcılardan kaynaklandı. Aynı dönemde fark sözleşmeleri de yön tahmini, korunma ve sepet stratejileri için daha geniş bir kripto para yelpazesinde kullanılmaya başlandı.

İşlem tarafının ötesinde, tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları da ivme kazanmayı sürdürdü. Yılın ilk altı ayında tokenlaştırılmış varlıkların değeri yaklaşık yüzde 50 artarak 31 milyar dolara ulaştı. Aylık ortalama transfer hacmi ise iki katından fazla artarak 9 milyar dolara çıktı. Şirkete göre kurumlar ağırlıklı olarak tokenlaştırılmış hazine tahvilleri, para piyasası fonları ve özel kredi ürünlerini benimserken bireysel yatırımcılar tokenlaştırılmış hisselerde daha aktif kalıyor.

Wintermute, bireysel katılımın bir sonraki boğa piyasasında geri döneceğini bekliyor. Ancak şirkete göre kurumsal etkinin zayıflaması olası değil. Rapora göre piyasa giderek en büyük katılımcılarının niteliklerini taşıyor ve profesyonel yatırımcılar likiditeyi, fiyatlamayı ve sermaye çeken varlık türlerini şekillendiriyor.