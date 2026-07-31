Ölümden döndü, bakın ilk ne yaptı - Son Dakika
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Ölümden döndü, bakın ilk ne yaptı

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Bilecik’te bir kıraathanede okey oynayan şahsın yediği portakalın parçası soluk borusuna kaçtı. Masadaki rakibinin Heimlich manevrası sonrası hayata dönen adam, hiçbir şey olmamış gibi oyuna kaldığı yerden devam etti.

Bilecik'te bir kıraathanede okey oynayan şahsın yediği portakalın parçası soluk borusuna kaçtı. Masadaki rakibinin Heimlich manevrası sonrası hayata dönen adam oyuna kaldığı yerden devam etti.

BİR ANDA NEFESSİZ KALDI

Olay, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı bir kıraathanede meydana geldi. Orta Mahalle üzerinde bir kıraathanede arkadaşlarıyla birlikte okey oynayan Hüseyin Açık bir anda nefes alamamaya başladı. Bu esnada yanında oturan ve okey oyununda rakibi olan Soner Keskin hemen şahsa Heimlich manevrası yaptı. 

Ölümden döndü, bakın ilk ne yaptı

ÖLÜMDEN DÖNDÜ, OYUNA DEVAM ETTİ

Yediği portakal parçası boğaza kaçan adam Heimlich manevrası ile nefes alarak hayata döndü. Hüseyin Açık ardından masaya tekrar oturarak, oyuna kaldığı yerden devam etti. O anlar kıraathanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan, Hüseyin Açık ertesi gün kendini kurtaran Soner Keskin ve okey arkadaşlarına yemek ısmarladı.

Ölümden döndü, bakın ilk ne yaptı
Kaynak: İHA

Bilecik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ölümden döndü, bakın ilk ne yaptı - Son Dakika

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