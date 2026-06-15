Bir vatandaş, 3 gün önce kaybolan keçilerini bir dağlık alandaki mağara oyuğunda yatarken buldu. Olayın asıl dikkat çeken kısmı ise sahibinin koruyucu yapısıyla bilinen Kangal köpeğinin, 3 gün boyunca dışarıda kalan keçileri korumak için yanlarından hiç ayrılmaması oldu.
Keçilerin başında nöbet tutarak yaban hayvanlarına karşı koruma sağlayan vefalı köpeğin o anları, sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.
Son Dakika › Güncel › Kayıp keçilerini bulduğu mağarada gördüğüne inanamadı - Son Dakika
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