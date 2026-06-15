Antalya'da Aile İçi Cinayet - Son Dakika
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Antalya'da Aile İçi Cinayet

15.06.2026 10:47
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Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, eşi ve kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü. Adliyeye sevk edildi.

Antalya'da tayin nedeniyle tartıştığı din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) ile kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü (74) pompalı tüfekle vurup öldüren coğrafya öğretmeni Orhan Bulak (43), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, kendisinden habersiz babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak ile kahvaltı sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, yaşları 2 ile 9 arasındaki 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e, ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı.

Antalya'da Aile İçi Cinayet

CANİ EŞ GÖZALTINDA

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese ekipler yönlendirildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri Orhan Bulak'ı apartman girişinde yakaladı. Daireye çıkan sağlık ekibi, Cafer Tayyar Öztürk ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Orhan Bulak ise emniyete götürüldü.

Antalya'da Aile İçi Cinayet

"ORTAK HESAPTAKİ PARANIN YARINI İSTEDİM, EŞİM KABUL ETMEDİ"

Orhan Bulak, polisteki ifadesinde, "Tayin meselesi yüzünden daha önce de tartışmıştık. Sürekli tayin istiyordu. Kahvaltı yaptığımız esnada yine aynı konu açıldı ve tartıştık. Eşimin hesabında bulunan 1,5 milyon lira ortak hesabımızdı. Paranın yarısının bana verilmesini istedim, eşim kabul etmedi. Ben de kayınpederime 'Kızına söyle paranın yarısını versin' dedim. Kayınpederim de 'Ben karışmam' deyince tartışma şiddetlendi. Kayınpederim üstüme gelince kendimi savunma amaçlı ateş ettim" dedi.

Orhan Bulak, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Antalya'da Aile İçi Cinayet
Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Aslıhan Öztürk, Cafer Tayyar, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Şiddet, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Aile İçi Cinayet - Son Dakika

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