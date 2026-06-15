Kartal'daki Cinayette Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kartal'daki Cinayette Şüpheli Tutuklandı

Kartal\'daki Cinayette Şüpheli Tutuklandı
15.06.2026 11:22  Güncelleme: 11:23
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Kartal'da 26 Mayıs'ta cesedi bulunan ve boynu kırılarak öldürülen Osman Oruç ile son görüşen Erkan K., güvenlik kamerası görüntülerinde onu tartaklarken yakalandı. 'Şaka yapıyordum' savunması yapan şüpheli tutuklandı.

KARTAL'da 26 Mayıs'ta ormanlık alanda cesedi bulunan ve boynu kırılarak öldürüldüğü tespit edilen Osman Oruç (39), cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Osman Oruç, öldürüldüğü gün telefonda görüşen ve onu tartaklarken görüntüleri ortaya çıkan şüpheli Erkan K. ifadesinde "Ben onu dövmüyordum. Şaka yapıyordum" dedi. Şüphel Erkan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartal, Yakacık Mahallesi ağaçlık alanda 26 Mayıs'ta ormanlık alanda bir ceset bulunmuştu. Yapılan çalışmalarda Osman Oruç adlı kişiye ait olduğu tespit edilen cesedin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede boynu kırılarak öldürüldüğü tespit edilmişti. Bu gelişme üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİNİN OSMAN ORUÇ'U TARTAKLADIĞI ANLAR KAMERADA

Polis öldürülen Osman Oruç'un cep telefonu kayıtlarını inceleme altına alırken, yüzlerce saat güvenlik kamerası da incelendi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada Osman Oruç'un öldürüldüğü gün Erkan K. adlı kişiyle yoğun şekilde telefon irtibatı olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine ikilinin ortak cep telefonu sinyalinin alındığı Sultanbeyli Gölet Parkındaki kameralar incelendi. Güvenlik kameraları görüntülerinde Osman Oruç'un Erkan K. ile buluştuğu görüldü. Görüşme sırasında Erkan K.'nın Osman Oruç'u tartakladığı ve bir otomobile doğru götürdüğü belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan Erkan K., Üsküdar'da gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüphelinin olay günü Osman Oruç'u tartaklamadığını, aralarında şakalaştıklarını iddia ederek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Erkan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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