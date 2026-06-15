Tuvalete giren kadının üzerine bina çöktü! O anlar kamerada

Çin’in güneyinde yaşanan inanılması güç bir olay, hem sosyal medyada hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Çin’in Yunnan eyaletine bağlı Weixin ilçesindeki Zhashigou Köyü’nde bir kadın, evinin bahçesindeki dış mekân tuvaletini kullanmak üzere içeri girdikten yalnızca sekiz saniye sonra yapı büyük bir gürültüyle tamamen çöktü. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, briket duvarların aniden içe doğru yıkıldığı ve kadının enkaz altında kaldığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, bölgede gece boyunca etkili olan yoğun yağışların ardından meydana geldi. İsmi açıklanmayan kadın sabah saatlerinde tuvalete girdiği sırada, yaklaşık 10 yıllık olduğu belirtilen briket ve betonarme yapının duvarları aniden içe doğru esnemeye başladı ve saniyeler içinde tamamen çöktü.

Aile üyeleri, yapının uzun süredir devam eden toprak erozyonu ve son yağışların etkisiyle zayıflamış olabileceğini ifade etti. Görüntülerde, tuvaletin bir anda enkaz yığınına dönüşmesine rağmen kadının kendi çabasıyla molozların arasından çıkarak kurtulduğu anlar da yer aldı.

Büyük bir yıkımın ortasında kalan kadın, olaydan yalnızca hafif sıyrıklarla kurtuldu. Aile bireyleri, kadının sağlık durumunun iyi olduğunu ve durumun adeta bir mucize olarak değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca tuvalet yapısına yakın bir alanda bulunan evcil bir hayvanın da olaydan zarar görmeden kurtulduğu bildirildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, kadının enkazdan yara almadan çıkmasını “olağanüstü bir şans” olarak yorumladı.

Çin’deki bu olay, geçmişte Avustralya’nın ıssız iç bölgelerinde (Outback) yaşanan benzer ve daha travmatik bir tuvalet kazasını da yeniden gündeme getirdi. Canberra’dan bir annenin, yol kenarındaki foseptik tuvaletin zemininin çökmesiyle yaklaşık 2 metre derinliğindeki atık dolu çukura düştüğü olayda kadın saatlerce mahsur kalmıştı.

Telefon sinyalinin olmaması nedeniyle ailesi yardım çağırmak için bölgeden ayrılmak zorunda kalmış, kadın ise yaklaşık üç saat boyunca çukurda beklemişti. Daha sonra bölgeden tesadüfen geçen bir elektrikçinin müdahalesiyle kurtarılan kadın, halat ve 4x4 araç yardımıyla yukarı çekilmişti. Olayın ardından bölgedeki altyapı eksiklikleri tartışma konusu olurken, Avustralya iş güvenliği kurumu NT WorkSafe tarafından soruşturma başlatılmıştı.