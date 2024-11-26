Adana'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri Başladı

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 13 Kasım'da "Kınayarak değil çalışarak yenebiliriz" sloganı ile başlattığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü farkındalık çalışmaları devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nü, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile birleştirerek 16 gün sürecek aktivizm çalışmalarını başlattı.

Tarihi Büyüksaat önünde bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kadın bürokratları ve personel, mor ve turuncu balonları, "Şiddete Hayır" sloganı ile uçurdu, şiddetin olmadığı eşit ve adil bir dünya için "Kadına Şiddete Hayır" diyerek basın açıklaması yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nün tarihçesini anlattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak farkındalık etkinliğini Büyüksaat'in önünden başlatarak, kentin kadim tarihine dikkati çekmek istediklerini aktaran Dolançay, 2024 yılında öldürülen kadın sayısını açıkladı. Dolançay, Adana'da yaşanan kadın cinayetlerine de değinerek, şiddetin son bulması için çalışmalarına ve mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Kadın ve Aile Daire Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, Büyüksaat önünde ve tarihi Adana çarşısında kadına yönelik şiddetle ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıttı.

"Mor Sokak" ve "Mor Cepken" farkındalık çalışması

Farkındalık çalışmaları kapsamında "Kadına Şiddete Hayır" sloganı ile kentin tarihi mekanları mor renk ile ışıklandırıldı, Kadın Daire Başkanlığı ve ilgili STK'lar, Metro Sinema Sokağı'ndaki esnafı ziyaret ederek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nün önemini ve Mor Cepken'in hikayesini anlattı. Kadına karşı şiddetle mücadeleye destek veren iş yerlerine; üzerinde iletişim numaralarının da bulunduğu "Bu kurum şiddete hayır diyor" ve "Şiddete maruz kaldığında, yanındayız" etiketleri yapıştırıldı. Belediye otobüslerinde ve metroda da kadına yönelik şiddetle ilgili bilgilendirme afişleri yer aldı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne dek sürecek olan farkındalık çalışmaları kapsamında sırasıyla; yarın Adana Büyükşehir Tiyatro Salonu'nda "Hedda Gabler" tiyatro gösterimi, 29 Kasım Cuma günü Adana'da öldürülen kadınların anısına fidan dikimi, 5 Aralık Perşembe günü Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı Atölyesi, 10 Aralık Salı günü Çocuk Hakları Koruluğu oluşturma ve "Umudunu Kaybetme" film gösterimi ile insan hakları söyleşisi düzenlenecek.