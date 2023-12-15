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Adana'da Kahve Zinciri Şubesine Pompalı Tüfekle Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Kahve Zinciri Şubesine Pompalı Tüfekle Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Adana'da bir kahve zinciri şubesine pompalı av tüfeği ile saldırı düzenleyen Oğuzhan Gökbayrak, polis ekiplerince yakalandı. Gökbayrak, ifadesinde saldırıyı bir anlık duygu çöküntüsüyle gerçekleştirdiğini söyledi. Şüpheli, 'silahla tehdit' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Adana\'da Kahve Zinciri Şubesine Pompalı Tüfekle Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
15.12.2023 - 10:04,  Güncelleme: 10:06
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ADANA'da kahve zinciri şubesine pompalı av tüfeği ile ateş açıp, polis ekiplerince yakalanan Oğuzhan Gökbayrak (25), tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde, "Bir anlık duygu çöküntüsü ile yaptım" dedi.

Olay, 13 Aralık saat 20.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kahve zinciri şubesinin önüne pompalı av tüfeği ile gelen Oğuzhan Gökbayrak, müşterilerin bulunduğu sırada mekanın camlarına ateş açtı. Müşteriler panikler kaçışırken, Gökbayrak bir kez daha tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Silahı dolduran Gökbayrak, mekana 2 kez daha ateş açtı. Gökbayrak, daha sonra mekanın sandalyelerinden birine oturdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

?Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gökbayrak'ı gözaltına alıp, Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki sorgusunda evine yakın olduğu için bu şubeyi seçtiğini anlatan Gökbayrak, "Bir anlık duygu çöküntüsü ile yaptım. Sadece birkaç camı kırma amacım vardı. Etrafta kimse olmadığını görünce ateş ettim, pişmanım" dedi. 'Silahla tehdit' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edilen Gökbayrak, tutuklandı.

Kaynak: DHA
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