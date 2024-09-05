Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 20 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 20 Yıl Hapis İstemi

Adana'nın Seyhan ilçesinde kamyonette sentetik uyuşturucu satarken yakalanan S.S. ve S.G. hakkında 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianameye göre, sanıklar uyuşturucu satışından elde edilen 4 bin 850 lira, hassas terazi ve paketleme malzemesi ile yakalandı. Sanıkların uyuşturucu ticareti yaptığı ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları belirtildi. Yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.

05.09.2024 11:16
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Adana'da kamyonette sentetik uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 29 Haziran'da tutuklanan S.S. ve S.G. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kamyonetle hareket eden sanıkların, yanlarına gelen 2 kişiye poşete gizledikleri sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İddianamede, operasyonda uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 850 lira, hassas terazi ve paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.

Sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, S.S. ve S.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 20 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 20 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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