Adana'da kaputa çıkıp aracı gasbeden Mustafa Gökbudak kaza sonrası tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da kaputa çıkıp aracı gasbeden Mustafa Gökbudak kaza sonrası tutuklandı

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Adana\'da kaputa çıkıp aracı gasbeden Mustafa Gökbudak kaza sonrası tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 25 Ekim'de trafikte durdurduğu hafif ticari aracı gasbeden Mustafa Gökbudak, kaza yapınca yakalanarak tutuklandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Gökbudak, ifadesinde 'Kendimde değildim, ne yaptığımı hatırlamıyorum' dedi.

ADANA'da trafikte önünü kesip durdurduğu hafif ticari aracı, kaputa çıkıp sürücü inince de gasbeden Mustafa Gökbudak (29) tutuklandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Gökbudak'ın ifadesinde, "Kendimde değildim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği ortaya çıktı.

Olay, 25 Ekim'de saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mustafa Gökbudak, yoldan geçen araçların önünü keserek durdurmaya çalıştı. Araçların bazıları manevra yaparak uzaklaştı. Sürücü S.O. (42) ise Gökbudak'ın yola yatması üzerine 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracını durdurdu. Bunun üzerine şüpheli, duran aracın kaputuna çıktı. Aracından inen S.O. müdahale etmek istedi. Bu sırada şüpheli, S.O.'yu itip, araca binerek direksiyon başına geçerek uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA YAPINCA YAKALANDI

Sürücü S.O.'nun ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Polisin takip ettiği şüphelinin kullandığı araç, bir süre sonra kavşakta bekleyen araçlara çarptı. Araçtan inen şüpheli, koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, Mustafa Gökbudak'ı kaza yerine yakın bir sokakta yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Mustafa Gökbudak ifadesinde, "Kendimde değildim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökbudak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
3. SayfaGüncelSeyhanAdanaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kaputa çıkıp aracı gasbeden Mustafa Gökbudak kaza sonrası tutuklandı - Son Dakika
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