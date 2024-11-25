Adana'da Karda Mahsur Kalan 60 Araç Kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da Karda Mahsur Kalan 60 Araç Kurtarıldı

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Adana'nın Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 60 araç yolda kaldı. Belediyenin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken, mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

25.11.2024 10:29  Güncelleme: 10:36
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Karda kalan 60 araç kurtarıldı

ADANA - Adana'nın Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 60 araç kurtarıldı.

Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerinde dün sabah başlayan ve gün boyu devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle belediyeler 160 kilometrelik alanda 17 iş makinası ile kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 47 araç karayolları ekipleri tarafından kurtarılırken 23 araç Feke Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Gece boyunca süren tuzlama ve kar küreme çalışmaları devam etti.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, kar kalınlığının yarım metreye ulaştığını ifade ederek karda mahsur kalan 23 araç kurtarıldığını tüm bölgede kar küreme araçlarının ve belediye ekiplerinin vatandaşların mağdur olmaması için sahada olduğunu söyledi.

Özen, bölgede tipi şeklinde kar yağışı olduğunu don ile buzlanmaya karşı zincirsiz ve kar lastiği olmadan trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Bahçecik, Mansurlu, Musalar, Gaffaruşağı, Hıdıruşağı, Ormancık Mahallelerinde kar küreme çalışması sürüyor. Buzlanma yoğun bir şekilde bölgemizde görülmekte. Tüm ekiplerimizle 24 saat esasına göre sahada karla mücadelemiz sürmekte" dedi.

Adana\'da Karda Mahsur Kalan 60 Araç Kurtarıldı
Kaynak: İHA

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