Adana'da Karısını Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı - Son Dakika
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Adana'da Karısını Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı

Adana\'da Karısını Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı

Adana'da geçen yıl karısını tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık Abdullah Sarı, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın eşini kasten öldürdüğünü belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanık ise olayın kazayla gerçekleştiğini savundu. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için gözlem altına alınmasına karar verdi.

19.02.2024 16:25  Güncelleme: 16:27
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Adana'da geçen yıl karısını tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Abdullah Sarı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın evde çıkan tartışmada eşi Naile Sarı'yı ruhsatsız tabancayla öldürdüğünü belirterek, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Sarı ise silahına bakım yaptığını öne sürerek, "Eşim mutfaktan salona doğru yürürken silah bir anda ateş aldı. Kasıtlı vurmadım, olay kazayla gerçekleşti." savunmasını yaptı.

Naile Sarı'nın oğlu ise babasından şikayetçi olduğunu belirterek, "Evlilikleri boyunca babamın, anneme karşı sözlü ve fiziki şiddet girişimi oldu. Annemin ise babama karşı kötü davranışı olmadı. Olay günü babam beni arayıp 'Anneni vurdum' dedi. Başka bir şey söylemedi. Kendisini 10 defa aradım ama telefona cevap vermedi." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki evinde 28 Ağustos 2023'te karısı Naile Sarı'yı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Sarı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Karısını Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı - Son Dakika

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