Adana'da Karpuz Tezgahında Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, karpuz tezgahında ele geçirilen ruhsatsız silahlarla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Kıyıboyu Caddesi'nde karpuz satışı yapılan bir tezgahta arama gerçekleştirdi.

Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ve 31 mermi ele geçirdi.

Ruhsatsız silahlarla ilgili E.T. ile M.T. gözaltına alındı.