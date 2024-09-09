Adana'da Dönerci Bıçakla Öldürüldü

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan seyyar dönerci yaşamını yitirdi.

Çarkıpare Mahallesi'nde gece hizmet veren seyyar dönerci Ozan Alpay (27), yanına gelen Gökhan B. (31) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Gökhan B, Alpay'ı göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Alpay, sağlık ekibince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli Gökhan B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.