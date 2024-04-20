Adana\'da kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü, zanlı tutuklandı

Sarıkamış'ta Aile Destek Merkezi Kursları Kadınlara Meslek Öğretiyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. El sanatları, dikiş nakış, giyim, kuaförlük, rölyef, tel kırma, amigurimi, epoksi ve takı tasarım alanlarında eğitim alan kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak gelir elde ediyor. Ayrıca, kursiyerlerin çocukları da merkezdeki oyun alanında el becerileri kazanıyor.