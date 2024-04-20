Adana'da kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü, zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü, zanlı tutuklandı

Adana\'da kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü, zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan kavgada kendisini bıçakla yaralayan bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde, kavganın sosyal medya üzerinden başladığı ve küfürler nedeniyle çıktığı belirtildi.

20.04.2024 11:08  Güncelleme: 11:10
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 1 kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda 14 Nisan'da çıkan kavgada kendisini bıçakla yaralayan Osman Asma'yı (28) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen İzzet E'nin (39) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

İzzet E'nin ifadesinde, Asma'nın sosyal medya hesabından kendisine küfrettiği gerekçesiyle kavga ettiklerini öne sürdüğü belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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