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Adana'da kaybolan çocuk dağlık alanda uyurken bulundu - Son Dakika
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Adana'da kaybolan çocuk dağlık alanda uyurken bulundu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ailesiyle hayvan otlattığı sırada kaybolan 7 yaşındaki çocuk, 7 saat süren arama çalışmaları sonucu dağlık alanda uyurken bulundu. Jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri çocuğu bulduktan sonra sağlık sorunu olmadığı tespit edildi ve ailesine teslim edildi.

Adana\'da kaybolan çocuk dağlık alanda uyurken bulundu
04.01.2024 - 01:49,  Güncelleme: 01:50
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Adana'da ailesiyle hayvan otlattığı sırada kaybolan çocuk, 7 saat süren arama çalışmaları sonucu dağlık alanda uyurken bulundu.

Karaisalı ilçesi Bekirli köyünde Kemal Gönen, bir süre birlikte hayvan otlattığı 7 yaşındaki oğlu F. Gönen'in kaybolduğunu fark etti.

Çevrede arama yapan Gönen bu sırada durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çocuğa ulaşmak için çalışmalarını sürdüren görevlilere farklı sivil toplum kuruluşlarının 57 kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

Ekipler çocuğu yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucu evinin yakınındaki dağlık alanda uyurken buldu.

Sağlık sorununun olmadığı tespit edilen çocuk ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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