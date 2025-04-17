Adana'da Kayıp 7 Yaşındaki İsmail Timi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

(ADANA)- Adana'nın Karataş İlçesi Bahçe Mahallesi'nde kaybolan 7 yaşındaki İsmail Timi'nin bulunması için AFAD, Jandarma ve Büyükşehir ekipleri teyakkuz halinde arama çalışması gerçekleştiriyor. Kaybolan çocuğun ailesini ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, acı çeken anneyi teselli etmeye çalıştı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 12 Nisan'da Karataş İlçesi'nin Bahçe Mahallesi'nde kaybolan 7 yaşındaki İsmail Timi'nin ailesini, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte ziyaret etti.

Başkan Zeydan Karalar aileyi teselli etmeye çalıştı ve görevlilerin yürüttüğü çalışmalar hakkında aileyi bilgilendirdi. Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: "Ailenin feryadını duyuyorsunuz. Çocuk kayıp ve ailesinin tek isteği Cumali'nin bulunması. Çocuklarının kaybolduğunu bütün Türkiye'ye duyurmak istiyorlar. Ailenin tek istediği çocuklarının bulunması. Biz de Cumali'nin bir an önce bulunarak ailesiyle buluşmasını istiyoruz."

Büyük acı yaşayan ve ağlayarak çocuğunun ölü ya da diri bulunmasını isteyen anne Karanfil Timi'yi teselli etmeye çalışan Başkan Zeydan Karalar, "Sayın Valimiz geldi ve konuyla bizzat ilgileniyor, ben buradayım, AFAD, Jandarma burada. Büyükşehir'in itfaiyesi, ASKİ araçları, Denizcilik Şubemiz arama çalışmalarına destek veriyor" dedi.

Başkan Zeydan Karalar arama çalışmalarına katılan ekiplerle de bir araya geldi.