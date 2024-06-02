Adana'da Kayıp Çocuğun Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu - Son Dakika
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Adana'da Kayıp Çocuğun Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu

Adana\'da Kayıp Çocuğun Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu

Adana'da kayıp başvurusunda bulunulan 13 yaşındaki Ramazan Kanbağ'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

02.06.2024 23:14
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ADANA'da dün ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Ramazan Kanbağ'ın (13) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'ndeki evinden dün saat 16.00 sıralarında çıkan Ramazan Kanbağ'dan bir daha haber alınamadı. Kanbağ Ailesi, Ramazan için kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Arama çalışması sürerken mahalledeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir cesedin sürüklendiği görüldü. Ekipler, kapağa takılan cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin, dünden bu yana kayıp olarak aranan Ramazan Kanbağ'a ait olma ihtimali üzerine aileye haber verildi. Bölgeye gelen ailesi, cesedin Ramazan Kanbağ'a ait olduğunu teşhis etti. Kayıp olarak aradıkları Ramazan'ın cansız bedenini gören aile fertler gözyaşı döktü. Olay yerindeki incelemenin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kayıp Çocuğun Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu - Son Dakika

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