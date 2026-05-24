Adana'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

24.05.2026 23:07
Adana'da iki aracın çarpışması sonucu bir çift hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan D. (29) yönetimindeki 01 ASA 361 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi Menekşe Sokak'ta Muhammed Burak Çiçek (30) idaresindeki 43 SK 893 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Muhammed Burak Çiçek ile eşi Suzan Çiçek (28) kaza yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki çocukları D.B. Çiçek ile diğer araçtaki Ramazan D. ve Saadettin S. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

