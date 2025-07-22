Adana\'da Kaza: 3 Ağır Yaralı

Adana'nın ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Kazada otomobil demir yığınına dönerken, devrilen kamyonetin sürücüsü ise hafif yaralandı.

Adana'da Ceyhan- Kozan karayolunun Mercimek Mahallesi yakınlarında Kozan istikametine seyir halinde olan Halis T. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Hasan T.'nin kullandığı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığınına dönerken, kamyonet ise şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Halis T., eşi Bedia T. ve kızları Damla T. ağır yaralanırken, kamyonet sürücüsü Hasan T. ise hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halis T. ile Bedia T., buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.