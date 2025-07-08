Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Pozantı- Niğde kara yolunda Ahmet Kozan idaresindeki 51 AAG 156 plakalı kamyonet ile Şahin Gültepe yönetimindeki 51 T 0197 plakalı ticari taksi çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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